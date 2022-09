Barca will Kader weiter verbessern

Der FC Barcelona ist nach den Investitionen im Sommer schon in dieser Saison wieder ein ernstzunehmender Gegner. Die Katalanen sehen ihre Kaderplanung aber noch nicht als abgeschlossen an, schließlich wurde jüngst der Salary Cap von minus 144 Millionen auf plus 656 Millionen Euro angehoben.

Nach wie vor gehört Bernardo Silva zu den wichtigsten Transferzielen des FC Barcelona. Wie dessen Vater nun bestätigt, gab es auch durchaus Kontakt zu Barça. Das offizielle Angebot der Katalanen ging bei Manchester City aber wohl zu spät ein. „Es war nicht das perfekte Szenario“, so Paulo Silva laut der “Mundo Deportivo”. Schon in der nächsten Transferperiode wird der FC Barcelona ein neues Angebot abgeben.

Darüber hinaus soll endlich die Vertragsverlängerung mit Gavi gelingen. Das 18-jährige Ausnahmetalent soll in Kürze einen neuen und langfristigen Kontrakt in Barcelona unterschreiben. Bislang war der Mittelfeldspieler mit den Angeboten seines Arbeitgebers unzufrieden. Gavis derzeitiger Vertrag läuft am Saisonende aus.

soe 11 September, 2022 10:20