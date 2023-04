Barça will Lionel Messi diesen Vertrag anbieten

Rafael Yuste hebt die Gerüchte über eine Rückkehr von Lionel Messi auf ein neues Level. Nun ist durchgesickert, wie sich eine Reunion im Vertrag ausdrücken könnte.

Der FC Barcelona macht sich schon konkrete Gedanken darüber, wie der Vertrag von Lionel Messi (35) aussehen könnte. Nach Informationen von «El Chiringuito de Jugones» zieht es Barça in Erwägung, dem verlorenen Sohn einen Einjahresvertrag plus Option auf eine weitere Saison anzubieten.

Darüber hinaus müsste Messi für ein sehr niedriges Gehalt spielen, bekommt dafür aber einen sehr hohen Anteil an den Verkäufen der ihn betreffenden Merchandising-Produkten. Unlängst hiess es, dass La Pulga bereit sei, für rund neun Millionen Euro Jahresgehalt zu spielen.

Das wäre jedenfalls ein drastischer Verzicht. Messi wird bei Paris Saint-Germain aktuell mit 44 Millionen Euro jährlich alimentiert. Eine Vertragsverlängerung an der Seine ist inzwischen in weite Ferne gerückt. Von Barça-Seite wird die Geschichte nun dauerbefeuert.

«Natürlich stehen wir mit Messi in Kontakt», sagte Vizepräsident Rafael Yuste. «Es ist etwas Natürliches und Einfaches. Es ist wie wenn man verliebt ist und den Kontakt verliert. Man ist immer noch verliebt und kämpft darum, diese Beziehung wiederherzustellen. Wir sind in Messi verliebt und ich bin sicher, dass Leo auch in Barça und Barcelona verliebt ist. Das Schicksal ist weise.»

aoe 1 April, 2023 09:38