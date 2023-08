Barça will ManCity nun konkretes Angebot für Cancelo vorlegen

Der Wechsel von João Cancelo von Manchester City zum FC Barcelona könnte näher rücken. Barca plant eine Leihe des Portugiesen.

Mit João Cancelo soll sich der FC Barcelona auf persönlicher Ebene bereits einig sein; der Rechtsverteidiger würde den Wechsel von Manchester City zu Barça gerne vollziehen. Und laut Transferexperte Fabrizio Romano wollen die Katalanen den Engländern nun eine Offerte vorlegen.

Demnach plant der spanische Meister eine einjährige Ausleihe von Cancelo, will sich aber obendrein eine Kaufoption für den 28-jährigen Profi setzen. Der FC Barcelona will, um den Deal zu realisieren, einen Teil der Summe reinvestieren, die Ousmane Dembélés 50-Millionen-Euro-Abgang zu PSG in die Kasse gespült hat.

adk 14 August, 2023 09:59