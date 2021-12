Barça: Xavi stärkt ter Stegen den Rücken

Marc-Andre ter Stegen befindet sich nicht in seiner besten Form. Daher steht auch der bisher als unantastbar geltende Goalie des FC Barcelona in der Kritik. Nicht aber bei Xavi Hernandez.

Der sich in der Kritik befindliche Marc-Andre ter Stegen erhält öffentliche Unterstützung von Xavi Hernandez. “Er ist immer noch einer der besten Goalies der Welt”, sagte der Trainer des FC Barcelona vor dem Heimspiel gegen den FC Elche (Samstag, 18.30 Uhr). “Wenn es keine Ergebnisse gibt, ist das ein psychologisches Problem.”

In der sportlich schwierigen Situation, in der sich die Azulgrana momentan befinden, ist ter Stegen nicht der einzige Spieler, der seine Topform sucht. Der 29-Jährige tut sich nach seiner Knieoperation schwer, wieder auf bekanntes Niveau zurückzukehren. Manch spanisches Sportblatt hatte daher sogar die Spekulation betrieben, Barça könnte aus der finanziellen Not heraus sogar einen Verkauf ter Stegens in Erwägung ziehen.

“Wir müssen kämpfen, um die Punkte zu Hause zu behalten. Wir brauchen den Sieg. Dann werden Dinge auch wieder anders gesehen – sowohl bei Marc als auch bei Frenkie (de Jong; Anm. d. Red.). Selbstvertrauen ist der Schlüssel. In dieser Hinsicht müssen wir uns verbessern”, sagte Xavi.

