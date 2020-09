Barça zweifelt bereits an Einschätzung von Ronald Koeman

Ronald Koeman tritt seine Trainerstelle beim FC Barcelona mit klaren Vorstellungen an. Auch was das Spielermaterial und mögliche Verstärkungen angeht. Nicht überall im Verein kommen diese aber gut an.

Was Neuzugänge in dieser Transferperiode angeht, herrscht offenbar nicht wirklich Einigkeit. Insbesondere an Koemans Transferziel Memphis Depay scheiden sich laut “AS” die Geister: Viele glauben nicht, dass der 26-Jährige den anstehenden Abgang von Luis Suarez kompensieren kann, da er kein “echter” Mittelstürmer sei. Zudem wird befürchtet, dass die Entwicklung von Nachwuchsjuwel Ansu Fati gehemmt werden könnte, falls Koeman dann auf Depay statt den 17-Jährigen zählt.

Und auch von Georginio Wijnaldum, einem weiteren Transferziel des neuen Barça-Coachs, sind nicht alle im Klub überzeugt. Hier hat sich die Meinung Koemans aber durchgesetzt. Die Alternative Thiago soll vom Tisch sein.

psc 10 September, 2020 11:34