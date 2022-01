Barça-Coach Xavi deutet Abgänge von Coutinho & Yusuf Demir an

Barça-Coach Xavi scheint die Zukunft eher nicht mehr mit den beiden Offensivkräften Coutinho und Yusuf Demir zu planen.

Die Katalanen sind angesichts von bereits erfolgten Neuzugängen wie jene von Ferran Torres und Dani Alves auf Abgänge von anderen Spielern angewiesen. Nur so können die Neuen auch für den Ligabetrieb registriert werden. Coutinho und Yusuf Demir sind heisse Kandidaten für Abgänge noch in diesem Monat. Zum brasilianischen Nationalspieler sagt Xavi auf einer Pressekonferenz: “Ich habe mit Coutinho noch nicht über dessen Zukunft gesprochen. Wir müssen abwarten. Es ist klar, dass wir Abgänge brauchen, wenn es Neuzugänge gibt. Wir wollen Ferran Torres und Alves registrieren, das könnte in Kürze geschehen.”

Bei Demir sagt der Barça-Trainer, dass es derzeit nichts Neues gibt und er weiterhin Bestandteil der Mannschaft sei. Bundesliga-Klubs wie Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt sollen sich für den 18-jährigen Österreicher interessieren.

psc 4 Januar, 2022 14:00