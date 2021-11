Barça-Profi Coutinho hat seinen Plan gefasst

Schon seit geraumer Zeit gilt der brasilianische Barça-Profi Coutinho als heisser Transferkandidat. Von einem Wechsel will der 29-Jährige aber nichts wissen.

Wie die “Sport” berichtet, hegt Coutinho keinerlei Abschiedsgedanken. Der Spielmacher will sich unter dem neuen Trainer Xavi durchsetzen und bei den Katalanen zu einem wichtigen Spieler avancieren. In dieser Saison hat er im Gegensatz zu früheren Spielzeiten bislang keine Verletzungsprobleme und kann voll angreifen. Dies will er nun ausnutzen.

Xavi soll bereits entschieden haben, dem Nationalspieler eine Bewährungschance zu geben. Noch ist aber nicht entschieden, ob der Klub Coutinho im Januar nicht doch einen Transfer nahelegen könnte, um finanzielle Einsparungen zu tätigen.

psc 16 November, 2021 12:06