Nächster Stürmer auf der Matte: Barça in fortgeschrittenen Gesprächen mit Alvaro Morata

Der FC Barcelona sieht sich weiter nach Verstärkungen in der Offensive um. Eine Priorität ist Alvaro Morata.

Wie die “AS” berichtet, laufen mit dem spanischen Torjäger von Juventus bereits fortgeschrittene Gespräche. Barça-Coach Xavi möchte den 29-jährigen Angreifer in sein Team holen. Der Transfer ist allerdings etwas kompliziert, da Morata (mit Kaufoption) von Atlético an Juve ausgeliehen ist. Barça muss sich demnach mit beiden Vereinen einigen. Grundsätzlich scheinen aber alle Parteien an einem Deal interessiert. Juve möchte in der Offensive auf andere Kräfte setzen und interessiert sich etwa für Marseille-Stürmer Arkadiusz Milik (27), Dusan Vlahovic von der Fiorentina und Gianluca Samacca (22) von Sassuolo.

Morata seinerseits scheint an einem Wechsel ins Camp Nou sehr interessiert zu sein und soll sogar bereit sein, dafür Gehaltseinbussen in Kauf zu nehmen.

psc 30 Dezember, 2021 09:44