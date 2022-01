Barça blickt auf Liverpool-Profi Naby Keïta

Der FC Barcelona zeigt Interesse an Liverpools Mittelfeldspieler Naby Keïta.

Der 26-jährige Spielmacher ist wegen der starken Konkurrenz im Mittelfeldzentrum der Reds nicht immer gesetzt. In dieser Saison bestritt er bislang 16 Pflichtspiele und erzielte dabei drei Tore. Gemäss “Liverpool Echo” ist der Nationalspieler, der in diesem Monat für Guinea den Afrika Cup bestreiten wird, in den Fokus des FC Barcelona gerückt. Dort sind trotz der finanziellen Engpässe weitere Neuzugänge geplant – unter anderem auch im Mittelfeld. Naby Keïta wird als geeigneter Kandidat gehandelt.

