Barcelona lehnte angeblich Mega-Angebot für Fati ab

Für viele könnte Ansu Fati der nächste grosse Star beim FC Barcelona werden. Und davon geht wohl auch die Klubführung aus, die eine Mega-Offerte für den Youngster abgelehnt haben soll.

Laut katalanischen Medienberichten hat der FC Barcelona am vergangenen Donnerstag, den 4. Juni, ein Angebot für Ansu Fati erhalten. Satte 100 Millionen Euro soll ein namentlich nicht genannter Top-Klub geboten haben.

Doch die Blaugrana, in Person von Präsident Josep Maria Bartomeu höchstpersönlich, haben das Angebot demnach abgelehnt und wollen den 17-Jährigen nicht ziehen lassen – obwohl die Katalanen finanzielle Probleme haben sollen. Barça sehe in Ansu die Zukunft des Klubs, nachdem der Offensivspieler in der ersten Hälfte der Saison einen kometenhaften Aufstieg hinlegte und den Sprung zu den Profis schaffte.

adk 7 Juni, 2020 16:58