Barça hat den neuen Vertrag für Shooting Star Gavi bereit

Die Parameter sind inzwischen ausgearbeitet: Laut Transferexperte Fabrizio Romano wartet ein neuer Fünfjahreskontrakt auf den 17-jährigen Spielmacher. Dabei soll das Salär des spanischen Neo-Nationalspielers von Jahr zu Jahr steigen. Gavi will unbedingt beim Klub spielen, wo er seit 2015 aufläuft und wo er sich in dieser Saison einen Stammplatz erobert hat.

Barcelona new contract proposal for Gavi is ready and set to be discussed in the next days. Barça board is convinced that it’s “matter of time” to complete the agreement. 🔴🤝 #FCB

Five year deal proposal confirmed – and salary growing from season to season. #Gavi https://t.co/aL2wPcz3rz

