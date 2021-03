Bartomeu einen Tag nach Razzia wieder freigelassen

Der am Montag im Zuge der Ermittlungen zum Barçagate verhaftete Ex-Präsident Josep Maria Bartomeu ist wieder auf freiem Fuss.

Vorerst wurde Josep Maria Bartomeu, der am Montag in seinem Haus festgenommen wurde, wieder freigelassen. Der ehemalige Präsident des FC Barcelona und sein ehemaliger Berater Jaume Masferrer wurden am Dienstagmorgen einem Richter vorgeführt, machten nach Gerichtsangaben aber “von ihrem Recht Gebrauch, nicht zu sprechen”, berichtet “Goal”.

Doch die Ermittlungen um das sogenannte “Barçagate” halten an, wobei es sich um ein von Funktionären des FC Barcelona beauftragtes Internetunternehmen handelt, das über Fake-Accounts in den sozialen Netzwerken gegen oppositionelle Funktionäre, Klub-Legenden wie Pep Guardiola und sogar Lionel Messi gehetzt haben soll.

adk 2 März, 2021 14:25