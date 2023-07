Bernardo Silva hat eine Präferenz: Abgang bei ManCity

Der portugiesische Spielmacher Bernardo Silva scheint sich in dieser Saison tatsächlich einer neuen Herausforderung stellen zu wollen.

Die spanische Zeitung "AS" berichtet, dass der 28-Jährige ManCity-Trainer Pep Guardiola sogar schon mitgeteilt hat, dass er in dieser Transferperiode einen Wechsel anstrebt. Silva steht bei den Skyblues zwar noch bis 2025 unter Vertrag und hat mit diesen in der vergangenen Saison das Triple gewonnen, will sich nun aber neu orientieren.

Ein Wechsel nach Saudi-Arabien, wo ihm ein äusserst lukrativer Vertrag winkt, scheint dabei nicht erste Wahl zu sein. Auch PSG und Barça buhlen Medienberichten zufolge um Silva. Ob sich die Katalanen den Edeltechniker leisten können, ist allerdings fraglich. Nehmen würde man den Nationalspieler indes mit Handkuss. Die geforderte Ablöse soll aber bei 80 Mio. Euro oder mehr liegen.

psc 19 Juli, 2023 14:48