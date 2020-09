Bestätigt: Coutinho bleibt definitiv bei Barça

Coutinho wird die neue Saison definitiv beim FC Barcelona bestreiten, wie sein Berater nun öffentlich bestätigt.

Der Brasilianer ist nach einer einjährigen Leihe beim FC Bayern wieder zu den Katalanen zurückgekehrt und hat auch schon erste individuelle Trainingseinheiten bestritten. Coutinho spielt in den Planungen des neuen Trainers Ronald Koeman eine Rolle, wie Berater Kia Joorabchian gegenüber “talkSport” verrät: “Koeman hat ihn am Tag nach dem gewonnenen Champions League-Finale angerufen und ihm gesagt, dass er ein Teil seiner Planungen ist und er gern hätte, dass er zurückkehrt.”

Coutinho ist sogar vor der eigentlich vereinbarten Rückkehr wieder in Barcelona aufgekreuzt: “Er hätte am 7. September in Barcelona erscheinen müssen, aber hat sich bereits Anfang September gemeldet, denn er wollte sein Momentum und seine Fitness nicht verlieren. Seitdem trainiert er für Barça.”

Der 28-Jährige will sich in dieser Saison wieder zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft mausern. Barça zahlte für den früheren Liverpool-Profi Anfang 2018 145 Mio. Euro Ablöse.

psc 8 September, 2020 18:29