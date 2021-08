Der Transfer-Hammer ist perfekt: Lionel Messi verlässt den FC Barcelona

Wie auf der Klubseite des Vereins mitgeteilt wird, hätten sich die beiden Parteien grundsätzlich über einen neuen Vertrag geeinigt. Aus finanziellen Gründen könne der Kontrakt aber nicht unterzeichnet werden. Deshalb trennen sich die Wege zwischen Messi und Barça nach insgesamt 21 Jahren, was beide Seiten sehr bedauern würden.

Was spanische Journalisten kurz zuvor angedeutet haben, wird also Tatsache. Die 34-jährige Barça-Legende verabschiedet sich. Messi ist Free Agent und kann grundsätzlich überall unterschreiben. Grosse Chancen auf eine Verpflichtung werden Paris St. Germain und Manchester City eingeräumt. Das Rennen ist erst einmal eröffnet. Angesichts der hohen Salärkosten werden aber nur wenige Vereine mitmischen.

Die Karriere, die Messi bei Barça hingelegt hat, ist einmalig: In 778 Spielen erzielte er sage und schreibe 672 Tore und 305 Assists.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021