Bestätigt: Xavi will als Trainer zu Barça zurückkehren

Die jüngst positiv auf Corona getestete Barça-Legende Xavi möchte unbedingt zu seinem Stammklub zurückkehren.

Dies bestätigt der 40-Jährige in einem Interview mit der “Marca”. “Ich habe immer gesagt, dass mein Hauptziel Barça ist. Das ist meine Heimat und es wäre ein Traum”, sagt er über ein künftiges Engagement als Trainer der Katalanen. Derzeit ist Xavi in dieser Funktion in Katar bei Al Sadd beschäftigt.

Zumindest eine weitere Saison wird der langjährige Barça-Profi wohl im Nahen Osten bleiben. Auf die Saison 2021/22 hin könnte ein Wechsel auf die Trainerbank bei seinem Stammklub aber zu einem heissen Thema werden.

psc 28 Juli, 2020 16:23