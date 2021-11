Ganz bittere Nachrichten für Ansu Fati und Barça

Barcelonas Jungstar Ansu Fati muss einen weiteren bitteren Rückschlag hinnehmen.

Kurz nachdem er sich nach monatelanger Verletzungspause zurückgemeldet hat, muss er erneut eine Zwangspause einlegen. Der 19-jährige Angreifer zog sich beim 3:3 gegen Celta Vigo am Wochenende eine Blessur am linken Oberschenkel zu. Laut “Mundo Deportivo” wird er mindestens vier Wochen ausfallen. Fati kam in dieser Saison nach überstandener Knieverletzung in acht Spielen zum Einsatz und erzielte dabei bereits wieder vier Treffer. Nun ist er erst einmal wieder zum Zuschauen verdammt.

psc 8 November, 2021 12:17