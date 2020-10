Wegen Corona-Pandemie: Barça schreibt massiven Verlust

Der FC Barcelona schreibt für das abgelaufene Geschäftsjahr einen massiven Verlust. Hauptgrund ist die Corona-Pandemie.

Die Katalanen haben in der vergangenen Saison laut Geschäftsfbericht ein Minus von sage und schreibe 97 Millionen Euro erwirtschaftet. Da die Saison allerdings nicht per 30. Juni beendet wurde, fehlen noch einige Einnahmen, so etwa Prämien aus der Champions League. Die Gründe für den grossen Verlust schiebt der Verein “hauptsächlich auf Einnahmeausfälle aufgrund der Auswirkungen der Pandemie”, wie es in der offiziellen Mitteilung heisst. Ansonsten wäre das Jahresergebnise “schätzungsweise ein Gewinn von 2 Millionen Euro gewesen”.

Damit stiegen die Gesamtschulden des La Liga-Klubs per 30. Juni 2020 auf 488 Mio. Euro. Das Budget für die neue Spielzeit wurde noch nicht offiziell vorgelegt, es werden aber schätzungsweise Einnahmen in Höhe von 791 Millionen Euro erwartet.

Des de l’estiu del 2010, s’han generat 96M de patrimoni net (193 sense impacte Covid-19), una inversió neta en jugadors de 738M (74 per temporada) i 303M d’inversió patrimonial pic.twitter.com/DgHT0nBr2q — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 5, 2020

psc 6 Oktober, 2020 15:13