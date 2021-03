Corona-positiv: PSG-Stürmer Kean verpasst Duell mit Barça

Paris Saint-Germain wird unter anderem im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Barcelona nicht auf Mittelstürmer Moise Kean zurückgreifen können. Der Italiener hat sich mit Corona infiziert.

Moise Kean erzielte im Hinspiel (4:1) gegen den FC Barcelona im Camp Nou noch einen Treffer, im Rückspiel (10. März, 21 Uhr) ist der 20-Jährige allerdings gezwungen, auszusetzen. Der Grund: Eine Corona-Infektion. Wie Paris Saint-Germain bestätigt, ist der italienische Nationalspieler positiv auf das Virus getestet worden.

⚠️ Moise Kean a été testé positif au test PCR Sars-Cov2 ce matin. Il est resté à Paris et ne sera pas disponible pour le match à Bordeaux. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. #FCGBPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 3, 2021

Der Ausfall kommt zu einem ungelegenen Zeitpunkt: In bislang 27 Pflichtspielen für PSG präsentierte sich der Angreifer treffsicher, traf insgesamt 15 Mal – so zuletzt auch am vergangenen Wochenende beim 4:0-Sieg gegen Dijon FCO.

adk 3 März, 2021 17:46