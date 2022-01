Coutinho stellt für Januar-Transfer eine Bedingung

Spielmacher Coutinho zählt beim FC Barcelona zu jenen Spielern, die den Klub noch in diesem Monat verlassen könnten. Damit dies geschieht, muss eine bestimmte Bedingung erfüllt sein.

Nach Angaben der katalanischen Zeitung “Sport” kommen für den 29-jährigen Brasilianer für einen Wechsel nur zwei Destinationen infrage: Entweder soll es in die Serie A nach Italien oder aber zurück in die Premier League auf die Insel gehen. Coutinho will weiterhin in einer Topliga spielen und sich mit regelmässigen Einsätzen und steigender Form einen Platz in der Seleçao für die WM in Katar sichern. Eine vorzeitige Rückkehr in die Heimat, worüber zuletzt auch spekuliert wurde, gibt es wohl nicht.

Tatsächlich soll es aus England einige Interessenten geben, darunter Newcastle United.

psc 4 Januar, 2022 16:33