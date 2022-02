Coutinho-Kauf: Aston Villa will den Preis drücken

Der Wechsel vom FC Barcelona zu Aston Villa in diesem Winter war für den brasilianischen Spielmacher Coutinho ein regelrechter Befreiungsschlag. In neuer Umgebung und unter seinem früheren Liverpool-Teamkollegen Steven Gerrard, der nun sein Trainer ist, blüht der 29-Jährige regelrecht auf. Wenig erstaunlich möchte Aston Villa den Nationalspieler im Sommer fix übernehmen.

Dank einer Kaufoption ist dies auch möglich. Diese liegt bei 40 Mio. Euro. Die Summe ist den Villans laut “Sport” allerdings zu hoch. Der Premier League-Klub will nachverhandeln und hofft auf einen Preisnachlass. Sportlich ist Coutinho für Aston Villa bislang goldwert. In seinen ersten drei Spielen für den neuen Verein hat er bereits vier Skorerpunkte erzielt. Vertraglich ist der Brasilianer bis 2023 an Barça gebunden.

psc 11 Februar, 2022 11:20