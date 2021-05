De Ligt wird deutlich: “Barça-Gerüchte machen keinen Sinn”

Vor zwei Jahren war der FC Barcelona drauf und dran, Matthijs de Ligt unter Vertrag zu nehmen – ging aber gegenüber Juventus Turin in letzter Instanz leer aus. Gerüchte um einen allfälligen Barça-Wechsel sind seitdem ständiger Begleiter des Niederländers, der sich jetzt noch mal deutlich zu diesem Dauerthema äussert.

Matthijs de Ligt hat sich ganz klar zu Juventus Turin bekannt. “Ich bin sehr glücklich bei Juve. Ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser”, sagt er gegenüber dem niederländischen “ESPN”-Ableger. “Ich fühle mich gut auf dem Spielfeld und werde geschätzt. Würden sie mich gehen lassen? Es gibt viele Vereine, die Geldprobleme haben, aber man sollte den Verein fragen.”

Ein Klub, den immense Geldprobleme plagen, ist der FC Barcelona. Und trotz allem werden die Blaugrana immer mal wieder mit einem Transfer des 21 Jahre alten Shootingstars in Verbindung gebracht. Jedoch ohne Wert, wie de Ligt zu verstehen gibt: “Diese Barça-Gerüchte machen jetzt keinen Sinn. Das ist für mich nicht wichtig und niemand hat mich darüber informiert.”

Mit Juve rettete sich de Ligt am letzten Spieltag doch noch in die Champions League, schied im Saisonverlauf aber früh aus dieser aus. Der niederländische EM-Fahrer zählte in der abgelaufenen Saison 36 Pflichtspiele mit einem Tor und einer Vorlagen.

aoe 29 Mai, 2021 16:39