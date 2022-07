Dembélé besitzt bei Barça eine vergleichsweise geringe Ausstiegsklausel

Ousmane Dembélé hat in dieser Woche einen neuen Zweijahresvertrag beim FC Barcelona unterzeichnet. Dieser enthält eine im Vergleich zu anderen Profis eher geringe Ausstiegsklausel.

Der Einbau einer solchen Klausel ist in Spanien in allen Verträgen verpflichtend. Üblicherweise setzen vor allem die spanischen Topklubs eher Fantasie-Beiträge wie 500 Mio. Euro oder gar 1 Milliarde in die Verträge ihrer Topspieler. Bei Dembélé ist dies etwas anders: “Wir haben bei Ousmane Dembélés Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 100 Mio. Euro inkludiert”, sagt Direktor Mateu Alemany am Freitag. Dies ist zwar immer noch ein stolzer Betrag, aber ein deutlich realistischerer als bei vielen anderen Profis.

Dembélé hat nach einem langen Poker einer Gehaltskürzung bei Barça zugestimmt. Durch erfolgsabhängige Boni kann der 25-jährige Franzose das Grundsalär aber massiv aufstocken.

psc 15 Juli, 2022 16:30