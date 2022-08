Endlich: Der FC Barcelona hat Jules Koundé registriert

Obwohl Jules Koundé bereits vor knapp einem Monat zum FC Barcelona wechselte, durfte der französische Abwehrspieler bislang keine Ligaspiele bestreiten, da er noch nicht für den Spielbetrieb registriert wurde. Dies ist nun endlich geschehen.

Am Freitag haben die Katalanen den 23-Jährigen offiziell bei La Liga eingeschrieben. Damit kann Koundé am Sonntag im Heimspiel gegen Real Valladolid von Trainer Xavi eingesetzt werden. Der Innenverteidiger war der letzte Neuzugang dieses Sommers, der noch nicht registriert werden konnte. Dies hatte finanzielle Gründe. Nun erhält aber auch er Grünes Licht für Einsätze in der spanischen Topliga.

psc 26 August, 2022 15:17