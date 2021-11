Entwarnung bei Dembélé: Es wird nur ein kurzer Ausfall

Ousmane Dembélé hat sich in seinem ersten Spiel nach dem Comeback beim FC Barcelona erneut am Oberschenkel verletzt. Immerhin wird der Franzose nicht allzu lange ausfallen.

Nach einer Blessur an der Europameisterschaft musste sich der 24-Jährige einer Operation unterziehen und fiel mehr in der Folge monatelang aus. In dieser Woche kam er gegen Dynamo Kiew zu einem 25-minütigen Einsatz. Dieser hatte allerdings folgen: Wiederum machen ihm Oberschenkelprobleme zu schaffen. Immerhin sind diese laut “Sport” nicht allzu gravierend. Der Zeitung zufolge wird Dembélé wohl rund drei Wochen pausieren müssen. Dank der Länderspielpause könnte er für seinen Verein nur zwei weitere Spiele verpassen, ehe er wieder eingreifen kann.

