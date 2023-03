«Er will immer spielen»: Xavi freut sich auf Lewandowski-Comeback

Wenn der FC Barcelona am Sonntag (21 Uhr) beim Athletic Club in Bilbao antritt, dürfte Robert Lewandowski sein Comeback feiern. Trainer Xavi schwärmt.

Zwei Spiele des FC Barcelona verpasste Robert Lewandowski zuletzt aufgrund einer Oberschenkelzerrung zuletzt. Umso erfreulicher ist es für Xavi, dass der Pole gegen den Athletic Club wieder im Kader steht. «Robert geht es sehr gut, er trainiert seit Donnerstag mit der Gruppe. Er ist ein Beispiel für Engagement, Einsatz… er fühlt sich gut und will immer spielen», erklärte der Barça-Coach vor dem Spiel.

Und lobte weiter: «Er ist ein Unterschiedsspieler, ein Anführer, er hat die Mentalität der Mannschaft verändert. Es ist gut, dass er da ist. Er ist eine wichtige Verstärkung, vor allem in einem Spiel wie diesem, wenn sie uns in der Spitze unter Druck setzen werden.» In der Hinrunde beim 4:0-Sieg der Katalanen traf Lewandowski gegen Bilbao. Auswärts soll es nun ebenso erfolgreich laufen.

adk 12 März, 2023 10:43