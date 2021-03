Eric Garcia kommt: Barça hat ersten Sommer-Transfer gesichert

Der FC Barcelona hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison eingetütet: Abwehrspieler Eric Garcia kommt ablösefrei von Manchester City.

Bereits in den letzten beiden Transferperioden war der 20-jährige Innenverteidiger bei den Katalanen ein heisses Thema. Allerdings konnte Barça aus finanziellen Gründen die notwendige Ablösesumme nicht stemmen. Im Sommer klappt es nun. Garcia ist ablösefrei und will seinerseits unbedingt zum La Liga-Klub zurückkehren, wo er einst in der Jugend spielte.

Laut einem Bericht der “Sport” unterschreibt der Youngster für fünf Jahre. Im Laufe des Aprils könnte der Transfer bekanntgegeben werden.

Garcia soll trotz grossen finanziellen Problemen nicht der einzige Neuzugang bleiben: Auch an den ebenfalls ablösefreien David Alaba (28), Memphis Depay und Georginio Wijnaldum (30) ist Barça dran.

psc 24 März, 2021 17:47