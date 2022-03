Erstes Barça-Angebot für Raphinha abgelehnt

Raphinha ist dem FC Barcelona ins Netz gegangen, Klärungsbedarf gibt es allerdings noch bei den Ablösemodalitäten. Leeds United stellt sich quer.

Der FC Barcelona hat sich in Sachen Sommertransfers mal wieder umorientiert und nun angeblich auf Raphinha versteift. Das bei Leeds United eingereichte Angebot über 35 Millionen Euro ist der “Sport” zufolge allerdings nicht ausreichend. Die Whites lehnten besagte Offerte ab.

Womöglich scheitert der Deal an den Vorstellungen des Klubs aus der Premier League. Angeblich ist Leeds bereit, Raphinha nur gegen die Zahlung der Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro ziehen zu lassen. An der Elland Road ist der brasilianische Nationalspieler noch bis 2024 verankert.

Raphinha soll sich vor allem vom Projekt unter dem neuen Trainer Xavi Hernandez begeistert zeigen und daher einen Wechsel ins Camp Nou in Erwägung ziehen. Noch hat der 25-Jährige hierfür aber keine Freigabe.

aoe 26 März, 2022 11:59