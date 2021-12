Es muss besser werden: Das fordert Xavi nun vom FC Barcelona

Der FC Barcelona hofft unter der Leitung von Cheftrainer Xavi Hernandez auf Besserung. Nun spricht der 41-Jährige deutlich an, was sich verbessern muss.

In der Champions League musste sich der FC Barcelona nach dem 0:3 beim FC Bayern bereits frühzeitig Richtung Europa League verabschieden. Auch in LaLiga wanken die Katalanen. “Platz sechs oder sieben kann nicht der Anspruch des FC Barcelona sein, wir müssen das Maximum anstreben”, sagte Xavi vor dem Liga-Spiel gegen CA Osasuna (Sonntag, 16.15 Uhr).

Das Aus in der Champions League müsse Barça “abhaken”, so der Spanier. Gegen Osasuna bietet sich für seine Team “eine weitere Gelegenheit, weiter zu wachsen, drei Punkte einzufahren und Selbstvertrauen zu tanken”. Der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler meinte, dass es gegen en FC Bayern “ein mentales, aber auch ein fussballerisches Problem. Es gab Momente, in denen wir nicht verstanden haben, was wir tun müssen”. Jetzt gilt es, dass Barça “zurück zur Identität kehrt, das wird vielleicht etwas dauern, aber wir werden uns Schritt für Schritt annähern”, so Xavi.

adk 12 Dezember, 2021 15:28