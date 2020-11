Ex-Barça-Coach Setién: “Schwierig, Messi zu coachen”

Quique Setién, letzte Saison Cheftrainer beim FC Barcelona, spricht über die Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit Superstar Lionel Messi.

“Es ist schwierig, ihn zu coachen. Aber wer bin ich, dass ich ihn ändere?”, sagte Quique Setién, der nach der 2:8-Klatsche des FC Barcelona im vergangen Champions-League-Viertelfinale gegen den FC Bayern entlassen wurde, in einem Interview mit der spanischen Zeitung “El Pais”.

“Ich denke, er ist der beste Spieler aller Zeiten”, so der entlassene Barça-Coach: “Es gab andere grossartige Spieler, aber die Kontinuität, die dieser Junge über die Jahre gehabt hat, hatte sonst keiner.”

Messi ist laut Setién “sehr zurückhaltend und redet nicht viel, aber er zeigt dir die Dinge, die er dir zeigen will.” Das, so der 62-Jährige, der derzeit vereinslos ist, “ist etwas, was in vielen Athleten steckt, wie man auch in der Dokumentation von Michael Jordan sehen konnte. Es kommen Sachen zum Vorschein, die du nicht erwartet hättest.”

