Ex-Barça-Sportdirektor vor Wechsel zu Newcastle

Die Vertragsauflösung von Barcelonas früherem Sportdirektor Ramon Planes in dieser Woche könnte einen konkreten Hintergrund haben: Der 54-jährige Spanier könnte demnächst bei Newcastle United anheuern.

Nach dem Einstieg der saudischen Investoren wird die sportliche Führung der Magpies neu aufgestellt. Laut “ESPN” spielt in den Planungen auch der Name Ramon Planes eine Rolle. Dieser verfügt über sehr grosse Erfahrung als Sportdirektor. Vor seiner Zeit bei den Katalanen war er auch schon bei diversen anderen spanischen Klubs und in der Saison 2014/15 auch bei Tottenham in der Premier League tätig. Planes hat seinen Vertrag bei Barça nach Klubangaben freiwillig aufgelöst. Möglicherweise nicht ganz ohne Hintergedanken.

psc 19 November, 2021 15:35