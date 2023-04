Barça fordert gesamtes Team zu Gehaltskürzungen auf

Der FC Barcelona will die horrenden Ausgaben für die Gehälter seiner vielen Stars reduzieren und fordert offenbar die gesamte Mannschaft zu Kürzungen auf.

Laut einem Bericht von «Relevo» soll jeder Spieler in der kommenden Saison auf rund 15 Prozent seiner zugesicherten Beträge verzichten. Nach wie vor hat Barça grosse Mühe die von der spanischen La Liga vorgegebenen Gehaltsobergrenze einzuhalten. In der kommenden Saison wird dies noch schwieriger, da es Mindereinnahmen aus den Ticketeinnahmen und dem Stadionbetrieb gibt. Wegen des Umbaus des Camp Nou werden die Heimspiele dann im Olympiastadion in Montjuic ausgetragen. Dieses fasst 45.000 Zuschauer, was weniger als die Hälfte des des Camp Nou (99.500) ist.

Der Verein rechnet mit Kosten bzw. Mindereinnahmen in Höhe von mehr als 100 Mio. Euro. Durch Einsparungen bei den Gehältern sollen rund 70 Mio. Euro eingespart werden.

Ob die Spieler darauf eingehen, ist allerdings fraglich, zumal mit Neuzugängen weiterhin in den Kader investiert werden soll. So ist etwa die Rückkehr von Lionel Messi ein anvisiertes Ziel. Der 35-jährige Argentinier wird sicherlich nicht umsonst spielen.

psc 7 April, 2023 15:40