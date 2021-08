Der FC Barcelona hat bei Messi noch grosse Schulden

Der FC Barcelona hat bei Lionel Messi nach dessen Wechsel zu Paris St. Germain noch enorme Schulden.

Der 34-jährige Argentinier kam den Katalanen in der Vergangenheit entgegen und war damit einverstanden, einen Teil des vereinbarten Salärs mittels Aufschub zu einem späteren Zeitpunkt einzukassieren. Nach der jüngst erfolgten Trennung hat Barça noch längst nicht den gesamten ausstehenden Betrag zurückgezahlt. Laut “Sport” sind es noch sage und schreibe 52 Mio. Euro, die Messi von seinem langjährigen Verein zustehen.

Die grossen finanziellen Probleme von Barça halten an. Bis zum Ende der Transferperiode in knapp drei Wochen sollen noch mehrere Stars verkauft werden. Wann die Schulden bei Messi beglichen werden sollen oder können, steht aber noch in den Sternen. Auch ist unklar, ob der Multi-Millionär überhaupt auf die Zahlung aller ausstehenden Gelder pocht oder Barça sogar einen Teil der Zahlung erlässt.

psc 13 August, 2021 15:13