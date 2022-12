Sergio Busquets hat neue Pläne zu seiner Barça-Zukunft

Bislang wollte Mittelfeldspieler und Barça-Captain Sergio Busquets seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bei den Katalanen nicht unbedingt verlängern. Nun könnte beim 34-Jährigen aber ein Umdenken stattgefunden haben.

Busquets hat verschiedene Optionen: Angeblich liegt ihm ein Angebot von MLS-Klub Inter Miami vor. Auch der Gang nach Katar soll möglich sein. Barça möchte den Routinier aber gerne auf für die kommende Saison halten. Trainer Xavi hält nach wie vor grosse Stücke auf den Defensivstrategen und will diesen für eine insgesamt 16. Saison beim Stammklub gewinnen. Laut «Mundo Deportivo» stehen die Chancen inzwischen besser, dass Busquets tatsächlich in Barcelona bleibt. Allerdings müsste dieser auf einiges an Gehalt verzichten. Woanders könnte er definitiv mehr verdienen.

psc 13 Dezember, 2022 14:37