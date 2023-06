Barça krallt sich senegalesisches Abwehrtalent Mikayil Faye

Der FC Barcelona schnappt sich das senegalesische Abwehrtalent Mikayil Faye.

Der 18-Jährige spielt seit Februar dieses Jahres für den kroatischen Zweitligisten NK Kustosija. Dort hat er sich in der Innenverteidigung sofort als Stammspieler etabliert. Laut Transferexperte Fabrizio Romano steht sein Wechsel zum FC Barcelona bereits fest. Die Papiere sind bereits vorbereitet und zum Teil unterschrieben. Die Ankündigung des Barça-Neuzugangs wird in Kürze folgen. Faye dürfte zunächst in der zweiten Mannschaft bzw. im Nachwuchs zum Einsatz kommen.

