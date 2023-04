Barça legt Sergio Busquets Angebot mit heftiger Gehaltskürzung vor

Der FC Barcelona möchte seinen Kapitän Sergio Busquets für eine weitere Saison halten. Der 34-Jährige muss für einen Verbleib allerdings eine beträchtliche Gehaltskürzung in Kauf nehmen.

Laut «Marca» haben die Katalanen dem Eigengewächs nun eine Offerte für eine Vertragsverlängerung vorgelegt. Demnach soll er in der kommenden Saison rund 7 Mio. Euro kassieren. Immer noch eine stolze Summe, aber nur etwa ein Drittel dessen, was er bis anhin kassieren konnte. Busquets steht seit 2008 im Profikader von Barça und ist nach wie vor ein absoluter Leistungsträger, mit dem Trainer Xavi auch in der kommenden Saison zusammenarbeiten möchte.

Wie die Entscheidung des Defensivstrategen ausfällt, ist offen. Auch Vereine aus der MLS und möglicherweise aus Katar und Saudi-Arabien sollen um seine Dienste buhlen und könnten wohl deutlich mehr Geld bieten als der FC Barcelona.

psc 13 April, 2023 15:54