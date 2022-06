Barça gibt lang ersehnte Verlängerung mit Sergi Roberto bekannt

Der FC Barcelona bindet sein Eigengewächs Sergi Roberto für ein weiteres Jahr an den Verein.

Die Unterschrift des spanischen Allrounders unter ein neues Arbeitspapier bei den Katalanen ist am Freitag erfolgt. Sergi Roberto unterschreibt bei seinem Stammklub einen neuen Kontrakt bis Juni 2023. Der 30-Jährige zählt seit 2013 zum Profikader von Barça. Davor durchlief er beim La Liga-Klub bereits die Ausbildung.

In der vergangenen Saison bestritt er auf verschiedenen Positionen. zwölf Spiele. Eine hartnäckige Oberschenkelverletzung setzte ihn allerdings lange Zeit ausser Gefecht. In der neuen Spielzeit will er wieder angreifen.

psc 10 Juni, 2022 14:14