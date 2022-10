Barça will die Verträge mit Jordi Alba & Piqué auflösen

Der FC Barcelona möchte die laufenden Verträge mit Jordi Alba (33) und Gerard Piqué (35) offenbar bereits im Winter vorzeitig auflösen. Allerdings gibt es einige finanzielle Fragezeichen.

Die beiden langjährigen Stammspieler, die von Trainer Xavi inzwischen auf die Bank gesetzt wurden, haben in der Vergangenheit nämlich auf Lohnzahlungen verzichtet bzw. diese aufschieben lassen. Laut «Sport» stehen die Katalanen bei Piqué inzwischen bei 80 Mio. Euro in der Kreide, bei Jordi Alba sind es ebenfalls stolze 65 Mio. Euro. Darin enthalten sind ausstehende Gehälter in den jeweils bis 2024 gültigen Verträgen.

Barça hofft nun auf ein Entgegenkommen der beiden Abwehrspieler. Bei Vertragsauflösungen könnten sie sich immerhin ablösefrei einem anderen Klub anschliessen. Beide sind allerdings lange und fest mit Barça verbunden. Jordi Alba soll das gewünschte Szenario eher ausschliessen. Piqué könnte dem Verein einen weiteren Gefallen tun. Beim Innenverteidiger steht sogar das Karriereende im Raum.

psc 27 Oktober, 2022 16:31