Frenkie de Jong akzeptiert Barça-Gehaltskürzung

Der FC Barcelona und Frenkie de Jong werden mindestens das kommende Jahr miteinander bestreiten. Der Mittelfeldstar willigt angeblich ein, sein Gehalt zu kürzen, um bei Barça bleiben zu können.

An seiner Einstellung hat sich so oder so nichts geändert. Frenkie de Jong hatte stets betont, beim FC Barcelona bleiben zu wollen – ungeachtet der millionenschweren Angebote aus der Premier League. Manchester United wollte den 25-Jährigen unbedingt unter Vertrag nehmen.

Wie die “Sport” berichtet, ist de Jong inzwischen bereit, sein Gehalt zu reduzieren. Zusammen mit dem Management werden demnächst Gespräche aufgenommen, um über eine Umstrukturierung der noch bis 2026 gültigen Zusammenarbeit zu verhandeln. Barça strebt wenig überraschend nach der günstigsten Lösung.

Da die Blaugrana ein Schuldenberg von über einer Milliarde Euro drückt, sollte de Jong den Verein noch in diesem Sommer verlassen. Das Thema ist nun aber offenbar endgültig vom Tisch.

aoe 27 August, 2022 10:35