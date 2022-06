Frenkie de Jong: Barça & United nähern sich an – Mega-Deal vor Abschluss?

Der Transfersommer 2022 hat wohl schon bald seinen nächsten Blockbusterdeal. Der FC Barcelona und Manchester United sollen sich in den Verhandlungen über Frenkie de Jong ein grosses Stück nähergekommen sein.

Frenkie de Jong könnte tatsächlich ab der neuen Saison für Manchester United auflaufen. Wie die “Sport” berichtet, sind sich der englische Rekordmeister und der FC Barcelona während des letzten direkten Austauschs sehr nahegekommen. Die verhandelnden Klubs würden demnach vor kurz davorstehen, eine für Barça wirtschaftlich ansprechende Lösung zu finden. Die Rede ist von einer Ablösesumme in Höhe von fast 80 Millionen Euro.

Aufgrund der katastrophalen Finanzlage ist der katalanische Traditionsklub darauf angewiesen, in diesem Sommer hohe Einnahmen zu generieren und wohl erneut die Gehälter der Spieler zu kürzen. In der Causa Frenkie de Jong gehe es nun darum, wie sich der Niederländer in den kommenden Tagen entscheiden werde.

Der 25-Jährige hatte zuletzt jedenfalls mit keiner Silbe anklingen lassen, dass er den FC Barcelona verlassen möchte: “Wenn es etwas Konkretes gegeben hätte, hätte ich es von der Leitung in Barcelona erfahren. Ob ich angerufen worden bin? Das kann ich nicht sagen, aber ich ziehe es vor, bei Barcelona zu bleiben.” Erik ten Hag, der in Manchester den Trainerposten übernimmt, will seinen Ex-Spieler de Jong unbedingt in seinem Team haben.

aoe 4 Juni, 2022 17:05