Frenkie de Jong bekennt sich ganz klar zu Barça

Der niederländische Nationalspieler Frenkie de Jong hat nach dem 3:2-Sieg gegen Wales erneut bekräftigt, dass er sich in Barcelona wohlfühlt.

Der 25-Jährige wird bekanntlich intensiv von Manchester United umworben. Bereits in der Vergangenheit hatte de Jong allerdings betont, dass er seinen aktuellen Verein eigentlich nicht verlassen will. Nun doppelt er noch einmal nach: “Man fühlt sich immer geschmeichelt, wenn andere Vereine Interesse an dir zeigen, aber ich bin beim grössten Verein der Welt, wo ich mich wohl fühle.”

Angeblich laufen trotz dieser Aussagen des Mittelfeldspielers die Gespräche zwischen Barça und ManUtd im Hintergrund weiter. Der La Liga-Klub soll einen Verkauf des Spielmachers in Betracht ziehen, um Einnahmen zu generieren, damit weitere Neuzugänge möglich werden.

psc 15 Juni, 2022 12:01