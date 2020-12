Frenkie de Jong ist beim FC Bayern wieder ein Thema

Der niederländische Mittelfeldspieler Frenkie de Jong wechselte im Sommer 2019 als grosser Hoffnungsträger von Ajax zum FC Barcelona. Bei den Katalanen kommt der 23-Jährige aber nicht wie gewünscht in Fahrt. Der FC Bayern beobachtet die Situation sehr genau.

De Jong war vor seinem Wechsel nach Spanien in München ebenfalls ein Thema. Nach wie vor ist man an der Säbener Strasse laut “Mundo Deportivo” von den Qualitäten des zentralen Mittelfeldspielers überzeugt. Da im Hinblick auf die kommende Saison genau in diesem Bereich nachgelegt werden soll, bleibt der Youngster ein Thema.

Der Austasch mit Berater Ali Dursun besteht. Sollte ein Wechsel für de Jong konkret werden, würden die Bayern sofort informiert und wohl gute Möglichkeiten auf eine Verpflichtung besitzen. Der Nationalspieler steht bei Barça allerdings bis 2026 unter Vertrag. Als Ablöse wären wohl mindestens jene 86 Mio. Euro notwendig, die der FC Barcelona vor anderthalb Jahren an Ajax überwies.

