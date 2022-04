Für 2023: Barça hat einen Plan mit Dani Olmo

Der FC Barcelona buhlt weiterhin um den spanischen Nationalspieler Dani Olmo. Im Sommer 2023 soll er kommen.

Der 23-Jährige spielt derzeit für RB Leipzig. Dort läuft es ihm in der aktuellen Saison allerdings nicht nach Wunsch. Unter Trainer Domenico Tedesco ist er aktuell nicht gesetzt, obwohl er im vergangenen Jahr in der spanischen Nationalmannschaft sowohl an der EM-Endrunde wie auch bei Olympia überzeugen konnte. Laut “Sport Bild” ist ein Transfer von Olmo in diesem Sommer trotzdem kein Thema. 2023 könnte es aber soweit sein. Dann geht der Spielmacher in sein letztes Vertragsjahr. Ein Verkauf ist dann nicht mehr ausgeschlossen und Barça könnte sich in Position bringen.

Für Olmo wäre es eine Rückkehr zum Ex-Klub, spielte er zwischen 2007 und 2014 als Junior doch bereits für die Katalanen.

psc 14 April, 2022 11:54