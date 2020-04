Für diese Summe darf Semedo gehen

Nelson Semedo gehört dem Arsenal an Spielern an, das den FC Barcelona in diesem Sommer verlassen darf. In Spanien ist zu lesen, für welche Summe der Defensivspezialist zur Verfügung stehen soll.

Nach zwei Jahren könnten sich die Wege des FC Barcelona und Nelson Semedo schon wieder trennen. Laut “Sport”-Angaben hat Barça seinen Verteidiger inzwischen mit einem Preisschild versehen, das bei 45 Millionen Euro liegt. Der zuständige Agent Jorge Mendes dränge demnach auf einen Abgang.

Gespräche über eine Verlängerung seines noch bis 2022 datierten Vertrags sollen auf Eis gelegt worden sein, da Semedo für die kommenden Jahre keine regelmässigen Einsatzzeiten garantiert werden können. Im vorigen Sommer wurde noch Atletico Madrid Interesse nachgesagt.

“Sky Sports” wartete in dieser Woche mit der Meldung auf, Semedo könnte in ein mögliches Geschäft mit Tottenham Hotspurs Tanguy Ndombele eingewoben werden. Semedo wurde in dieser Saison wettbewerbsübergreifend 24-mal in der Anfangself aufgeboten.

aoe 25 April, 2020 10:40