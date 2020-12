Funkstille zwischen Barça und Messi

Dem FC Barcelona rennt im Poker um eine Erweiterung der Zusammenarbeit mit seinem Superstar Lionel Messi (33) die Zeit davon. Noch nicht mal ein erster Austausch hat offenbar stattgefunden.

Der FC Barcelona sieht sich weiterhin der Gefahr eines ablösefreien Wechsels von Lionel Messi ausgesetzt. Und in den letzten Wochen sind offenbar keine wirklichen Fortschritte in den Vertragsverhandlungen erzielt worden.

Dementsprechend berichtet die “Mundo Deportivo”, dass momentan Funkstille zwischen den involvierten Parteien herrsche. Demnach sei es bisher noch nicht mal zu einem ersten Informationsaustausch gekommen. Barça rennt die Zeit davon.

In zwei Wochen darf Messi ohne Barça darüber in Kenntnis zu setzen Gespräche mit anderen Klubs aufnehmen. Nach den Eskapaden im Sommer wurde vor allen Dingen Paris Saint-Germain und Manchester City Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Superstar nachgesagt.

Womöglich kommt erst nach den stattgefundenen Präsidentschaftswahlen am 24. Januar Schwung in die Sache. Bis dato muss sich auch das Messi-Lager noch gedulden.

aoe 19 Dezember, 2020 15:22