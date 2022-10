Sieger steht fest: Gavi gewinnt den Golden Boy-Award

Nachdem er zu Beginn der Woche am Ballon d’Or bereits die Kopa-Trophäe als bester Junger Spieler abstaubte, darf sich Barça-Youngster Gavi auch über den Gewinn des Golden Boy-Awards freuen.

Der 18-Jährige erhält die prestigeträchtige Auszeichnung als bester Spieler unter 21 Jahren, die von der italienischen Sportzeitung «tuttosport» vergeben wird. Gavi setzte sich am Ende gegen die Mitfinalisten Eduardo Camavinga, Jamal Musiala und Jude Bellingham durch. Die Zeremonie, an der der Youngster den Award dann auch persönlich in Empfang nehmen darf, findet am 7. November statt.

Bei der Wahl waren 50 Journalisten der bedeutendsten europäischen Sportmedien bzw. Journalisten beteiligt. Gavi folgt auf Vorjahressieger und Teamkollege Pedri.

psc 21 Oktober, 2022 13:12