Geldprobleme: Robert Lewandowski ist für Barça noch nicht spielberechtigt

Robert Lewandowski wechselte am vergangenen Wochenende zum FC Barcelona. Am Ligabetrieb dürfte er aktuell allerdings noch nicht teilnehmen.

Wie spanische Medien berichten, konnte der polnische Torjäger bei La Liga wegen der aktuellen Salary Cap-Regularien noch nicht für den Meisterschaftsbetrieb registriert werden. Dasselbe trifft auch auf die Neuzugänge Raphinha, Andreas Christensen und Franck Kessié zu. Barça muss unbedingt weitere Spieler verkaufen und Einnahmen generieren, damit dies klappt. Bislang stehen einzig die Verkäufe von Coutinho (für 20 Mio. Euro an Aston Villa) und Francisco Trincão (für 3 Mio. Euro an Sporting verliehen) zu Buche.

Weiterhin ein heisser Transferkandidat ist Frenkie de Jong, der von ManUtd umgarnt wird. Auch Memphis Depay könnte den Klub nach nur einem Jahr bereits wieder verlassen.

Bis zum 13. August müssen die Deals abgewickelt werden. Dann beginnt die Meisterschaft in Spanien. An Testspielen können Lewandowski & Co. bereits teilnehmen. Auch für internationale Einsätze sind sie einsatzberechtigt.

psc 22 Juli, 2022 15:30