Geldregen für La Liga – Barça kann Messi endlich neuen Vertrag anbieten

Der FC Barcelona ist mit der Unterzeichnung des neuen Vertrags von Lionel Messi fast am Ziel.

Die Katalanen werden direkt von einem Milliarden-Deal profitieren, den die spanische La Liga unterzeichnet hat. Dank einer Partnerschaft mit dem Finanzunternehmen CVC Capital fliessen sage und schreibe 2,7 Milliarden Euro an die spanische Liga. Davon werden 90 Prozent, also rund 2,4 Milliarden, direkt an die Vereine weitergeleitet. Für den FC Barcelona ist dies ganz entscheidend. Durch diesen Zuschuss können endlich die Neuzugänge registriert werden – und auch die Mittel für den neuen Deal mit Lionel Messi stehen somit zur Verfügung.

Der 34-jährige Argentinier steht noch immer ohne Vertrag für die neue Saison da. Sein Arbeitspapier bei den Katalanen lief Ende Juni aus. Bereits am 15. August beginnt die neue Saison mit dem ersten Pflichtspiel in La Liga. Seit Mittwoch ist Messi wieder in Barcelona. Die Formalitäten können somit über die Bühne gehen.

psc 5 August, 2021 11:08