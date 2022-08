Geldregen von 100 Mio. Euro: FC Barcelona bestätigt Verkauf weiterer Klubanteile

Der FC Barcelona darf sich erneut auf frisches Kapitel freuen. Die Katalanen haben am Montag einen neuen Finanz-Deal bekanntgegeben.

Nachdem der FC Barcelona bereits 25 Prozent der TV-Rechte in LaLiga an das Investmentunternehmen “Sixth Street” verkauft und dafür rund 500 Millionen Euro kassiert hat, werden nun weitere 100 Millionen Euro in die Kasse des finanziell angeschlagenen Top-Klubs gespült.

Diesmal handelt es sich um 24,5 Prozent der Rechte an den Barça Studios, die die Katalanen an das Unternehmen “socios.com” verkaufen. “Die Operation umfasst das Metaversum, NFTs und Token”, verkündete Joan Laporta zuvor schon auf einer Pressekonferenz und erklärte, dass die Anteile fest an “socios.com” abgetreten werden.

Damit erhält Barça erneut viel Geld. Geld, das auch nötig sein wird, um die bisherigen Sommer-Transfers in Höhe von über 150 Millionen Euro für den Spielbetrieb registrieren zu können.

El FC Barcelona anuncia la venta del 24,5% de Barça Studios a la empresa https://t.co/rhifWFS0qX por un importe de 100 millones de euros para acelerar el crecimiento de la estrategia audiovisual y de blockchain, NFT y Web.3 del Club . Más información 👉 https://t.co/7CXgyqqhTR pic.twitter.com/r93ZSKCrP2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 1, 2022

adk 1 August, 2022 15:27