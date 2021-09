Gerard Piqué spricht über das Karriereende

Gerard Piqué hat beim FC Barcelona längst Legendenstatus erreicht. Der 34-Jährige hat seine gesamte Jugend und auch einen Grossteil seiner Profikarriere bei den Katalanen verbracht. Wann für den Routinier Schluss ist, lässt er offen.

Im Hinblick auf ein mögliches Karriereende sagt Piqué in der Radiosendung “La Sotana”: “Ich schaue von Saison zu Saison und gehe jede Spielzeit so an, als wäre es die letzte – und wenn eine weitere Saison folgt, dann ist das perfekt. An dem Tag, an dem ich spüre, dass ich nicht mehr das Niveau habe, um der Mannschaft zu helfen, werde ich aufhören.” Der Innenverteidiger steht bei Barça erst einmal noch bis 2024 unter Vertrag. Mitte August hat er sein Arbeitspapier erneut anpassen lassen und auf jede Menge Gehalt verzichtet, damit beispielsweise die Neuzugänge Memphis Depay und Eric Garcia registriert werden konnten.

Vorerst fühlt sich der Abwehrspieler gut. Konkret ist ein Karriereende zurzeit nicht, wie er durchblicken lässt: “Heute weiss ich, wie ich mit meinem Körper umgehen muss und was er braucht. Darüber hinaus ist meine Familie sehr wichtig für mich.”

psc 7 September, 2021 17:37